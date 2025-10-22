Происшествия

Житель Пскова осужден на два года колонии за кражу денег у пенсионерки

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого жителя города Пскова по факту кражи с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый Шашков в августе этого года без спроса зашел на территорию домовладения, расположенного в Пскове. Обнаружив, что входная дверь открыта, мужчина проник в дом пенсионерки и тайно похитил из ее сумки 6 000 рублей.

В процессе следствия подсудимый добровольно возместил причиненный ущерб. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии особого режима.