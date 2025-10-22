Происшествия

Великолучанина арестовали за попытку швырнуть в здание администрации коктейль Молотова

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Великие Луки, мужчины 1990 года рождения. Он обвиняется в покушении на террористический акт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ Росси по Псковской области

Установлено, что фигурант, придерживающийся радикальных антироссийских политических взглядов, попытался совершить террористический акт путём поджога здания администрации города Великие Луки. Для реализации замысла использовал самодельно изготовленный «коктейль Молотова». Фигурант был задержан сотрудниками частной охранной организации.

В настоящий момент гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.