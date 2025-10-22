Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из бара. ВИДЕО

Видео задержания подозреваемого в краже в великолукском баре предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Видео: пресс-служба управления Росгвардии Псковской области

Ночью на пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в Великих Луках на улице Ленина сработало охранное оборудование одного из баров.

На место выдвинулся наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Прибыв к объекту, сотрудники обнаружили следы противоправных действий: одно из оконных стёкол было разбито.

При попытке скрыться с места происшествия росгвардейцы задержали 48-летнего великолучанина, который незадолго до этого проник в бар через повреждённое окно. Установлено, что злоумышленник похитил алкоголь.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в органы внутренних дел.