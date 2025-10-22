Псковcкая обл.
Происшествия

«Зомби», «в теме»: празднование Яблочного Спаса обернулось для псковского пенсионера судом

25.11.2025 16:12|ПсковКомментариев: 0

87-летнего псковича будут судить за причинение телесных повреждений своему 70-летнему другу, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В августе мужчина пригласил к себе в гости друга, чтобы отпраздновать Яблочный Спас. Тот пришел в состоянии алкогольного опьянения, и они совместно стали выпивать спиртные напитки и закусывать.

Друзья разговаривали на различные темы. В какой-то момент между ними произошел словесный конфликт из-за того, что их взгляды не сошлись. Друг начал оскорблять обвиняемого, называть «Зомби», а он якобы «В теме». После этих высказываний мужчина попросил друга уйти из квартиры, но тот отказался. Тогда подсудимый дал другу пощечину, после чего между ними произошла потасовка на кухне. В результате потасовки мужчина кулаками бил друга по разным частям тела. В какой-то момент потерпевший потерял равновесие и упал.

«Мужчине показалось, что друг уснул. Через какое-то время ему позвонила жена друга и спросила, где ее муж, а еще спустя несколько минут за другом пришла дочь и забрала его домой», - рассказали в прокуратуре. 

Согласно заключению эксперта, было не менее 16 контактных воздействий. В результате ударов 70-летнему мужчине причинены телесные повреждения в виде перелома 7, 11, 12 ребер, ушибленные раны головы и лица, кровоподтеки и ссадины в области шеи, туловища, обеих конечностей. Данные телесные повреждения повлекли причинение средней тяжести вреда здоровью. 

«Мужчина извинился перед своим другом, и он простил его», - уточнили в прокуратуре.   

Санкция части 1 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
