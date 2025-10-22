Происшествия

Пскович угрожал убить бывшую сожительницу из-за ее переезда в Палкино

39-летний пскович получил срок за угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Палкинского округа.

Установлено, что в июне житель Пскова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к бывшей сожительнице в поселок Палкино, где стал высказывать претензии по поводу ее переезда в другой район, а затем, взяв на кухне хозяйственный нож, направил его в сторону потерпевшей и стал высказывать угрозы убийством.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности преступника, наличия в его действиях рецидива преступлений, судом назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.