Происшествия

Полицейские предотвратили обман 73-летней великолучанки

Псковские полицейские предотвратили обман 73-летней пенсионерки и уберегли её сбережения от мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области предотвратили обман 73-летней жительницы города Великие Луки и вернули ей 450 тысяч рублей, которые у неё пытались похитить дистанционные мошенники.

Ранее на мобильный телефон потерпевшей позвонила неизвестная девушка, которая представилась Софьей – сотрудницей «московского юридического отдела». Она сообщила, что персональными данными пенсионерки якобы завладели мошенники, и в одном из столичных банков на её имя открыт счет с солидным вкладом, а сама она является пособницей зарубежных террористов.

Будто бы пытаясь успокоить взволнованную пожилую гражданку, злоумышленница поинтересовалась, есть ли у неё накопления. Женщина ответила, что располагает суммой в 450 тысяч рублей. Тогда собеседница сообщила, что сбережения нужно задекларировать в Москве, а после переписи всех купюр их вернут владелице. При этом денежные средства будут доставлены по назначению социальным такси.

Выполняя требования аферистов, доверчивая бабушка положила имеющуюся у неё наличность в коробку из-под сладостей, которую завернула в пакет и передала неосведомлённому о преступлении таксисту, сказав, что в свёртке – обычная посылка для внука.

К счастью, о преступлении стало известно полицейским. Располагая соответствующей оперативной информацией, они на территории Великолукского муниципального округа остановили машину извозчика, перевозившего деньги пенсионерки.

Мужчину допросили в качестве свидетеля. Наличные оперативники изъяли и вернули законной владелице, объяснив, что она стала жертвой обмана и едва не лишилась своих накоплений.

Следственное подразделение ОМВД России по городу Великие Луки возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.