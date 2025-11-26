Происшествия

Псковичке грозит тюремный срок за ложное сообщение о минировании в нетрезвом состоянии

Заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы города Пскова, обвиняемой в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники одного из кафе Пскова не разрешили находиться в заведении и проводили ее на улицу. После чего псковичка путем телефонного звонка на стационарный номер телефона единой службы спасения «112» сообщила о заминировании кафе, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, граждане и сотрудники кафе эвакуированы, однако информация, сообщенная по телефону «112», не подтвердилась.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.207 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.