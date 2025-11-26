Происшествия

Два пожара произошло в Псковском округе из-за аварийной работы электросети

Возгорание жилого дома произошло на улице Молодежной в деревне Дуброво Псковского муниципального округа 26 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:28. Дом выгорел изнутри по всей площади, огнем уничтожена кровля. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. Спасены две хозяйственные постройки. На месте работали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Затем, в 1:46, на улице Набережной в деревне Родина выгорела изнутри по всей площади постройка. Возможная причина - также аварийный режим работы электросети внутри помещения. Спасены хозяйственная постройка и жилой дом. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.