Происшествия

Россельхознадзор признал недействительными 65 деклараций на зерно в Псковской области

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора в 2025 году признало недействительными 425 деклараций о соответствии на зерно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В рамках контроля качества и безопасности зерна инспекторы ведомства регулярно проводят контрольные мероприятия, анализируя данные из ФГИС Росаккредитации «Сервис регистрации деклараций о соответствии».

С начала года госинспекторы выявили факты недостоверного декларирования зерна организациями, занимающимися производством и импортом зерна в Россию. На основе этих фактов они приняли 312 решений о признании недействительными 425 деклараций. Из них 141 декларация относится к Санкт-Петербургу, 119 — к Ленинградской области, 65 — к Псковской области, 31 — к Новгородской области и 69 — к Вологодской области.

Основные нарушения включают:

Протоколы испытаний с неполным перечнем исследований, не соответствующим требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»;

Превышение срока действия декларации о соответствии;

Отсутствие идентификации зерна по требованиям ТР ТС 015/2011;

Отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов;

Наличие отсутствия договора с иностранным изготовителем о соответствии продукции требованиям технического регламента;

Неуказание номера телефона и адреса электронной почты заявителя в декларации;

Неуказание целей использования зерна.

По итогам контрольных мероприятий Россельхознадзор объявил хозяйствующим субъектам 303 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.