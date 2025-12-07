Россельхознадзор признал недействительными 65 деклараций на зерно в Псковской области

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора в 2025 году признало недействительными 425 деклараций о соответствии на зерно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.
В рамках контроля качества и безопасности зерна инспекторы ведомства регулярно проводят контрольные мероприятия, анализируя данные из ФГИС Росаккредитации «Сервис регистрации деклараций о соответствии».
С начала года госинспекторы выявили факты недостоверного декларирования зерна организациями, занимающимися производством и импортом зерна в Россию. На основе этих фактов они приняли 312 решений о признании недействительными 425 деклараций. Из них 141 декларация относится к Санкт-Петербургу, 119 — к Ленинградской области, 65 — к Псковской области, 31 — к Новгородской области и 69 — к Вологодской области.
Основные нарушения включают:
По итогам контрольных мероприятий Россельхознадзор объявил хозяйствующим субъектам 303 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.