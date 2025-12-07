Псковcкая обл.
Происшествия

В Псковской области полицейские ликвидировали наркопритон

09.12.2025 09:10|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники МО МВД России «Невельский» ликвидировали наркопритон, организованный 57- летним ранее неоднократно судимым местным жителем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

По версии следствия, невельчанин предоставлял квартиру лицам, употребляющим наркотики на регулярной основе.

 

В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по адресу проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли многочисленные предметы и приспособления для употребления различных наркотических средств, а также - марихуану.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 232 Уголовного Кодекса РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Расследование продолжается.

Источник: Псковская Лента Новостей
