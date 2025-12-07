Происшествия

Суд обязал страховую компанию выплатить более 290 тысяч «Псковнефтепродукту» за ДТП на заправке

Суд взыскал со страхового акционерного общества «Ресо-Гарантия» в пользу общества с ограниченной ответственностью сбытовое объединение «Псковнефтепродукт» 290 935 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде Псковской области.

Изображение: Арбитражный суд Псковской области

В августе 2023 года на автозаправочной станции, расположенной в городе Порхов на проспекте Ленина, гражданка, управляя автомобилем «Шкода Октавия», не извлекла заправочный пистолет из бензобака перед началом движения. В результате этого действия имуществу ООО «Псковнефтепродукт» нанесли повреждения: обрыв разрывной муфты и повреждение облицовочной панели топливно-расходного комплекса.

Гражданская ответственность женщины была застрахована в САО «Ресо-Гарантия». Общество «Псковнефтепродукт» воспользовалось своим правом на страховое возмещение, однако страховая компания выплатила сумму не в полном объеме. Учитывая эти обстоятельства, общество обратилось в суд.

Решением от 2 декабря текущего года суд удовлетворил требования общества и обязал страховую компанию выплатить полную сумму возмещения.