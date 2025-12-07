Происшествия

Жительница Дно получила штраф за избиение из-за оскорбления

Дновский районный суд Псковской области вынес обвинительный приговор 25-летней местной жительнице, ранее не судимой. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что летом текущего года, в ночное время, гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения возле увеселительного заведения в городе Дно. Она, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, вступила в ссору с девушкой. В ходе конфликта женщина схватила потерпевшую за волосы и стала таскать её в разные стороны, а затем повалила на асфальт, чем умышленно причинила ей физическую боль.

Причиной конфликта стало нелестное высказывание потерпевшей в адрес жителей города Дно. Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд учёл обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, а также наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств. В итоге суд назначил женщине наказание в виде штрафа.