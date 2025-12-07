Происшествия

Псковские полицейские организовали эвакуацию жильцов из горящего многоквартирного дома

Ночью, 7 декабря, в жилом многоквартирном доме в Пскове произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Быстро среагировавшие сотрудники полиции оказали неотложную помощь жильцам дома, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж Госавтоинспекции в составе инспектора взвода № 2 ОР ДПС капитана полиции Алексея Смирнова и инспектора этого же взвода лейтенанта полиции Дмитрия Вершигора, находившихся на маршруте патрулирования.

По прибытии полицейские обнаружили, что из окон квартиры на пятом этаже вырывается пламя, а подъезд полностью заполнен дымом. На месте работали пожарные службы, и полицейские незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Поднявшись на пятый этаж, сотрудники увидели, как спасатель выносит из горящей квартиры женщину, которая не может самостоятельно передвигаться. Полицейские оперативно оказали помощь в эвакуации – вынесли пострадавшую на носилках.

Сотрудники полиции проявили высокий профессионализм и самоотверженность в экстренной ситуации.