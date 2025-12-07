Происшествия

Пожар в хозяйственной постройке произошел в псковской деревне Теребушино

Пожар в хозяйственной постройке произошел 10 декабря в 21:58 в деревне Теребушино Порховского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание охватило чердачное помещение на площади 20 квадратных метров, и по всей площади образовалась копоть. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки внутри постройки.

Благодаря оперативным действиям специалистов МЧС России удалось спасти жилой дом и другие хозяйственные постройки. На месте работали шесть сотрудников и две единицы техники.

Кроме того, в 23:27 на улице Садовая в Новосокольниках зафиксировали еще одно возгорание. На мусоросборочной площадке сгорели два пластиковых контейнера на общей площади два квадратных метра. Возможной причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации возгорания привлекли три специалиста МЧС России и одну единицу техники.