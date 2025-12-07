Происшествия

Областной суд оставил приговор убившему жену псковичу без изменений

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело гражданина Матвеева. Он был осужден Псковским городским судом 25 июля текущего года за совершение убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд признал Матвеева виновным в убийстве своей жены, совершённом в июле 2021 года.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание Матвеев будет в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск матери потерпевшей рассмотрели частично и взыскали с ответчика компенсацию морального вреда в размере трёх миллионов рублей.

Суд сохранил арест на принадлежащий Матвееву автомобиль Toyota Land Cruiser Prado до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции оставили без изменений. Апелляционные жалобы и представления не удовлетворили.