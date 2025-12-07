Происшествия

Псковский суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам следственного управления Следственного комитет РФ по Псковской области об избрании меры пресечения жителю города Острова, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчину обвиняют в совершении преступления в 1998 году, предусмотренного пунктом «к» частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).

По версии следствия, обвиняемый в состоянии опьянения находился в доме потерпевшей. Он изнасиловал женщину и затем, чтобы скрыть преступление, нанес ей не менее трёх ударов предметом, похожим на нож, в область головы и шеи. От полученных ран женщина скончалась. После этого мужчина поджег дом и покинул место преступления.

В судебном заседании обвиняемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства и заключил мужчину под стражу до 6 февраля 2026 года.