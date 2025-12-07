Происшествия

Жалобу на заключение под стражу Льва Шлосберга* рассматривают на закрытом заседании

Апелляционную жалобу на постановление Псковского городского суда о заключении под стражу заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* рассматривают на закрытом судебном заседании, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лев Шлосберг* подключен к заседанию по видеоконференцсвязи.

Шлосберг*, против которого возбудили третье уголовное дело - о «фейках» - вину не признает. С 5 декабря он находится в СИЗО. Политика защищает адвокат Владимир Данилов.

Напомним, 3 декабря против политика возбудили еще одно уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. По информации пресс-службы регионального отделения партии «Яблоко», дело возбуждено из-за репоста публикации в Telegram-канале, сделанного в феврале 2022 года.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.