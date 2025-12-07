Происшествия

Дело псковички и её знакомого, похитивших велосипеды, передали в суд

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении псковички, похитившей велосипеды, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Женщина и её знакомый совершили тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору (статья158 части 2 пункта «а» УК РФ).



В ходе дознания установили, что молодые люди оставили два велосипеда возле одного из магазинов города и не пристегнули их антикражным замком. Псковичка и её знакомый увидели велосипеды и похитили их, однако вскоре их задержали сотрудники полиции.



Санкция пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы либо без него.