Происшествия

В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек

Тела двух человек найдены в доме голливудского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.

Фото: AP Photo / Wilfredo Lee

«В доме в западном Лос-Анджелесе, принадлежащем Робу Райнеру и его жене Мишель, были обнаружены тела двух человек», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что прибывшие для оказания медпомощи спасатели обнаружили в доме тела женщины 68 лет и мужчины 78 лет, что соответствует возрасту Райнера. Вместе с тем не говорится, что одним из умерших был режиссер, пишет РИА Новости.

Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».