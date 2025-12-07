Жительница Пыталовского округа взяла два кредита под влиянием мошенников

Прокуратура Пыталовского округа признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.
Установили, что неизвестный мошенник ввел в заблуждение местную жительницу через переписку в мессенджере Telegram. В результате потерпевшая оформила два кредитных договора и перевела деньги на счета других лиц.
Ущерб составил более 300 000 рублей. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.