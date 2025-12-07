Происшествия

Неизвестный оформил займ на жителя Пыталовского округа под ставку в 292%

Прокуратура Пыталовского округа подтвердила законность возбуждения уголовного дела по факту мошеннического оформления потребительского займа. Дело расследуется по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

По данным следствия, в июне 2025 года неустановленное лицо, находясь в неизвестном месте, использовало персональные данные жителя Пыталовского муниципального округа. С их помощью злоумышленник оформил на потерпевшего потребительский займ в микрофинансовой организации.

Сумма незаконного займа составила 7 000 рублей, при этом процентная ставка достигла 292%.

Неизвестному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.