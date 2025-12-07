Происшествия

За попытку диверсии 21-летняя великолучанка заключена под стражу

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Великих Лук 2004 года рождения, обвиняемой в покушении на диверсию, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, обвиняемая по предложению неустановленного лица, в ходе общения Telegram, 10 декабря пришла к шкафу управления электрообогрева стрелочных переводов в Великолукском округе, относящемуся к объекту транспортной инфраструктуры – железнодорожному полотну станции «Великие Луки», где, имея при себе горючую жидкость, спички и отвертку, попыталась вскрыть шкаф, чтобы поджечь его. Довести свой преступный умысел до конца не смогла, так как была задержана на месте сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании девушка просила избрать более мягкую меру пресечения. В итоге ее заключили под стражу на срок по 14 февраля 2026 года включительно.