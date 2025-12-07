Происшествия

Жителю Брянской области грозит срок за потасовку возле великолукского клуба

Прокурор города Великие Луки утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о нападении возле ночного клуба, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что 22 декабря 2024 года у одного из городских ночных клубов между двумя ранее незнакомыми мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 31-летний житель Брянской области использовал в качестве оружия стеклянный бокал. Злоумышленник ударил им потерпевшего два удара по лицу.

В результате мужчине были причинены телесные повреждения, которые эксперт классифицировал как неизгладимое обезображивание лица.

Уголовное дело возбудили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.

Инцидент, произошедший в декабре прошлого года, может обернуться для обвиняемого 10 годами лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.