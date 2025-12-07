Происшествия

Участника СВО в Великих Луках освободили от ответственности за неуплату алиментов

Великолукский городской суд вынес постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в неуплате алиментов, об освобождении от уголовной ответственности на основании пункта «а» части 1 статьи 78.1 УК РФ, то есть в связи с награждением государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото из материалов дела

Судом установлено, что мужчина проходил военную службу в Вооруженный силах РФ по контракту в период мобилизации и указом президента РФ награжден медалью «За отвагу».

В связи с тем, что указанная медаль входит в государственную наградную систему РФ, суд прекратил уголовное дело на основании соответствующего заявления подсудимого.