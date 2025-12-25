Псковский суд лишил мурманчанина свободы на 18 лет за госизмену

Жителя Мурманска осудили в Пскове за государственную измену, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении уроженца города Мурманска, совершившего государственную измену.

С учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств уголовного дела суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.