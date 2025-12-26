Происшествия

Дновца оштрафовали на 100 тысяч рублей за кражу денег со счета бывшей супруги

34-летний дновец признан виновным в краже с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Днем 29 сентября мужчина, находясь у себя в квартире, похитил банковскую карту бывшей жены, которую она хранила в чехле мобильного телефона. Далее в одной из торговых точек города оплатил этой картой товары.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, а также полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений. В итоге мужчину оштрафовали на 100 000 рублей. 

