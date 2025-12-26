Происшествия

Островская прокуратура потребовала компенсацию с владельца собаки, покусавшей ребёнка

0

Островская межрайонная прокуратура провела проверку по факту нападения собаки на несовершеннолетнего в городе Остров, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В районе улицы Ветеранов Войны на четырёхлетнего мальчика, находившегося на прогулке, набросилась собака. Несмотря на то, что животное было на поводке у своего хозяина, инцидент привёл к тяжёлым последствиям. Как сообщили в прокуратуре, ребёнок получил рану руки, сильный испуг и физические страдания, в связи с чем ему потребовалось пройти курс лечения.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, возмещения причинённых ему нравственных и физических страданий, Островский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Прокурор требует взыскать с владельца животного компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении.

Островская межрайонная прокуратура напоминает, что владельцы домашних животных несут полную ответственность за их действия и обязаны обеспечивать безопасность окружающих.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru