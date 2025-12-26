Островская прокуратура потребовала компенсацию с владельца собаки, покусавшей ребёнка

Островская межрайонная прокуратура провела проверку по факту нападения собаки на несовершеннолетнего в городе Остров, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В районе улицы Ветеранов Войны на четырёхлетнего мальчика, находившегося на прогулке, набросилась собака. Несмотря на то, что животное было на поводке у своего хозяина, инцидент привёл к тяжёлым последствиям. Как сообщили в прокуратуре, ребёнок получил рану руки, сильный испуг и физические страдания, в связи с чем ему потребовалось пройти курс лечения.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, возмещения причинённых ему нравственных и физических страданий, Островский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Прокурор требует взыскать с владельца животного компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении.

Островская межрайонная прокуратура напоминает, что владельцы домашних животных несут полную ответственность за их действия и обязаны обеспечивать безопасность окружающих.

