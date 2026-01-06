Полиция устанавливает обстоятельства драки во дворе дома на Завеличье

Полиция проводит проверку сообщения по факту конфликта 5 января между молодыми людьми во дворе дома №31 по Рижскому проспекту города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты

Сейчас действия сотрудников полиции направлены на установление всех обстоятельств и личностей участников инцидента.

Граждан, обладающих значимой информацией, просят обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову или по телефонам: 102 (112), 59-30-00.

По сообщению в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», компания молодых людей избила несовершеннолетнего. Автор публикации также указывает, что нападение могла совершить некая «группировка».