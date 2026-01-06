Происшествия

Полиция устанавливает обстоятельства драки во дворе дома на Завеличье

0

Полиция проводит проверку сообщения по факту конфликта 5 января между молодыми людьми во дворе дома №31 по Рижскому проспекту города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. 

Фото: Яндекс. Карты

Сейчас действия сотрудников полиции направлены на установление всех обстоятельств и личностей участников инцидента. 

Граждан, обладающих значимой информацией, просят обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову или по телефонам: 102 (112), 59-30-00. 

По сообщению в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», компания молодых людей избила несовершеннолетнего. Автор публикации также указывает, что нападение могла совершить некая «группировка». 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026