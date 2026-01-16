Пскович получил штраф за распыление перцового баллончика у «Максимуса»

Распылившего газ из перцового баллончика псковича привлекли к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мировой судья судебного участка №27 Пскова рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ, в отношении местного жителя.

8 июля 2025 года в 14:30 ходе конфликта около торгового центра «Максимус» в городе Пскове мужчина распылил газ раздражающего действия, чем причинил своему оппоненту химический ожог обоих глаз, который, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, не повлек причинения вреда здоровью. Свои действия нарушитель объяснил попыткой защиты от угрозы нападения со стороны потерпевшего.

Выслушав свидетелей, исследовав материалы дела, мировой судья не усмотрел самозащиты в действиях лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, признав совершенные им действия насильственными, причинившими потерпевшему физическую боль.

Пскович признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа.