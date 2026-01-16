Семью из Ростова в Псковской области подозревают в контрабанде 7 млн рублей

Псковская транспортная прокуратура направила в Печорский районный суд уголовное дело в отношении троих жителей Ростова-на-Дону. Они обвиняются в контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Обвинение предъявлено по пунктам «а», «б» части 2 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств группой лиц в особо крупном размере).

По версии следствия, в июле 2025 года сотрудники Псковской таможни при досмотре личных вещей семьи из Ростова выявили незадекларированные 90 тысяч долларов США, что превышает 7 миллионов рублей. При этом ранее они неоднократно пересекали границу и были ознакомлены с правилами ввоза наличных денежных средств на территорию России.

Незаконно ввезенная валюта изъята.