Мошенники обманывали псковичей под предлогом продажи санок и металлоискателя

В эти январские дни неизвестные злоумышленники по телефонам и в мессенджерах обратились к некоторым жителям Пскова, Великих Лук и Псковского муниципального округа. Они представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, незнакомцы предложили собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь незамедлительно провести декларирование сбережений, а также перевести имеющиеся денежные средства на «безопасные счета». А нескольких пользователей аферисты ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе автозапчастей, металлоискателя и зимних санок.

В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности более двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.