Псковичка познакомилась с мужчиной на улице и осталась без телефона

Первый заместитель прокурора Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, укравшего у малознакомой приятельницы телефон, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В сентябре 2025 года потерпевшая на улице познакомилась с мужчиной, который ей понравился. Она решила пригласить его к себе домой, чтобы вместе отдохнуть и выпить спиртного.

Оказавшись в квартире, они немного выпили, после чего потерпевшая заснула. В это время злоумышленник воспользовался тем, что хозяйка квартиры спит, и решил забрать с собой ее телефон стоимостью 7 000 рублей. В итоге обвиняемый продал телефон «на скупку».

Мужчина, который приобрел гаджет, не знал о том, что телефон был украден, поэтому начал им пользоваться. Пытаясь сбросить заводские настройки, у нового хозяина ничего не получилось, так как все изменения необходимо подтверждать через смс по абонентскому номеру, который высветился на экране. Мужчина позвонил по указанному номеру, ему ответила женщина, которая сообщила, что телефон был украден и его нужно вернуть. После чего он встретился с потерпевшей, вернул ей украденный телефон и они вместе обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов восстановили цепочку событий и установили виновного в краже.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.