Более пяти миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Неустановленные злоумышленники под видом правоохранителей и банковских служащих по телефону и в мессенджерах ввели в заблуждение жителей Пскова, Великих Лук, Опочки, завладев их денежными средствами на общую сумму более пяти миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, они предложили собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь произвести декларирование денежных средств, а также перевести сбережения на «безопасные счета». А кого-то махинаторы обещали освободить от ответственности за некое противоправное деяние.

В итоге потерпевшие, поддавшись на ухищрения мошенников, лишились в обшей сложности свыше пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.