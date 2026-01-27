Жилой дом горел на улице Первомайской в Бежаницах

Возгорание жилого дома произошло на улице Первомайской в Бежаницах 26 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 10:30. Жилой дом и кровля выгорели по всей площади. Предварительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Спасены две хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали шесть специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Ранее, в 6:18, поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Макарино Псковского муниципального округа. Огонь повредил кровлю, выгорело помещение для хранения дров. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее, в 11:19, поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на улице Романенко в Опочке. Сгорела кровля и хозяйственная постройка. Причиной, предварительно, стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 11:57 на улице Усановской в Пскове произошло возгорание в хозяйственной постройке. Выгорело помещение предбанника. Возможной причиной стал аварийный режим работы электропроводки в помещении предбанника. Спасена хозяйственная постройка. Возгорание ликвидировали 12 специалистов МЧС России и три единицы техники.