 
Происшествия

В результате поджога в псковской деревне Ваулино сгорел жилой дом

Вечером 27 января поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Центральной в деревне Ваулино Псковского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Кровля сгорела, а здание выгорело изнутри по всей площади. Пожарные рассматривают поджог как возможную причину возникновения огня.

Для ликвидации возгорания привлекли 13 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает гражданам о необходимости следить за состоянием электросети и призывает установить в жилье автономный пожарный извещательдля раннего обнаружения возгорания.

Также следует помнить, что за поджог предусмотрены меры административной и уголовной ответственности. 

