 
Происшествия

Пожар уничтожил жилой дом в бежаницкой деревне Плессы

0

Ликвидировано возгорание жилого дома на улице Песочной в деревне Плессы Бежаницкого муниципального округа 27 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ Псковской области

Кровля сгорела, здание выгорело изнутри по всей площади. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Огнеборцы спасли два соседних дома и хозяйственную постройку.

Для ликвидации пожара привлекали шесть специалистов и две единицы техники.

Днем 27 января также поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Карла Маркса в Гдове. Огонь повредил потолочное перекрытие.

Пожарные рассматривают аварийный режим работы электросети внутри гаража как предположительную причину возгорания. На месте работали шесть специалистов противопожарной службы и две единицы техники.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026