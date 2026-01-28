Пожар уничтожил жилой дом в бежаницкой деревне Плессы

Ликвидировано возгорание жилого дома на улице Песочной в деревне Плессы Бежаницкого муниципального округа 27 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ Псковской области

Кровля сгорела, здание выгорело изнутри по всей площади. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Огнеборцы спасли два соседних дома и хозяйственную постройку.

Для ликвидации пожара привлекали шесть специалистов и две единицы техники.

Днем 27 января также поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Карла Маркса в Гдове. Огонь повредил потолочное перекрытие.

Пожарные рассматривают аварийный режим работы электросети внутри гаража как предположительную причину возгорания. На месте работали шесть специалистов противопожарной службы и две единицы техники.