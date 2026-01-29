Ушедший из магазина в женской толстовке пскович может получить уголовный срок

Ушедший из магазина в женской толстовке пскович предстанет перед судом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Первый заместитель прокурора Пскова направил в суд уголовное дело в отношении псковича, ушедшего из магазина в женской толстовке

В ходе дознания установлено, что мужчина решил похитить из магазина мужскую и женскую толстовку, одев их на себя, однако был застигнут на месте преступления сотрудниками магазина.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.