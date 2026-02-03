Эстонца задержали за незаконное пересечение границы РФ в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали очередного гражданина Эстонии за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Нарушитель следовал с территории Эстонии в обход установленных пунктов пропуска с целью поиска лучших условий жизни.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ. Проводится расследование.

Напомним, в январе за аналогичное преступление был задержан другой гражданин Эстонии.