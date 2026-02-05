Жилой дом горел в псковской деревне Малая Кебь

Возгорание жилого дома произошло в деревне Малая Кебь Псковского муниципального округа 4 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 7:22. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования внутри жилого дома. Возгорание ликвидировали 11 специалистов МЧС России и три единицы техники, спасены две хозяйственные постройки.

Позже областные пожарные реагировали на возгорание мусора в неэксплуатируемом строении на улице Кольцевая в Стругах Красных. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали шесть специалистов и две единицы техники, строение спасено.

В 11:51 поступило сообщение о возгорании кровли в жилом доме на улице Ивановская в Печорах. Возможной причиной стала неисправность печного оборудования. Возгорание ликвидировали шесть областных пожарных и две единицы техники, спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

Позднее, в 12:15, огнеборцы МЧС России реагировали на возгорание хозяйственной постройки в деревне Малые Липеты Порховского округа. Предположительной причиной названо короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. На месте работали семь специалистов и две единицы техники.

Позже поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Романенко в Опочке. В отопительной печи сгорела сажа. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Возгорание потушено до прибытия специалистов МЧС России.

В 20:17 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Пролетарской в посёлке Идрица Себежского округа. Возможная причина - неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали общими силами областной противопожарной службы и ведомственной пожарной охраны в составе пяти человек и двух единиц техники, спасены жилой дом и хозяйственная постройка.