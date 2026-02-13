 
Происшествия

Желание опохмелиться привело псковича к суду

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 46-летнего псковича, совершившего грабеж. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, мужчина решил украсть спиртные напитки из магазина, поскольку у него не было денег, чтобы опохмелиться. 

В один из дней пскович пришел в магазин самообслуживания, взял корзинку и направился в торговый зал. Содержащиеся на стеллаже алкогольные напитки привлекли его внимание. Он взял две банки джин-тоника и спрятал их за пояс штанов. После этого мужчина оставил корзинку на кассе и попытался покинуть магазин.

В этот момент продавец крикнула: «Вы же что-то взяли!» Она схватила его за рукав кофты, но мужчина вырвался и направился к выходу. 

По дороге домой он открыл банки джин-тоника и выпил. 

Через несколько часов сотрудники полиции пришли к мужчине домой. Пскович признался в совершенном преступлении. Цена похищенного алкоголя составила 209 рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция по части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

