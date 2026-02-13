Дело псковича, сломавшего ключицу своей матери, передали в суд

В Пскове завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, причинившего телесные повреждения своей матери, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Инцидент произошел летом 2025 года, когда женщина вернулась домой и обнаружила, что ее сын в состоянии алкогольного опьянения громко смотрит телевизор.

Потерпевшая попросила мужчину сделать звук телевизора тише. В ответ он начал агрессивно ругаться и оскорблять мать нецензурными выражениями. Затем пскович подошел к женщине и ударил её ногой в грудь. В результате она упала на пол.

После происшествия у женщины диагностировали перелом ключицы. Мужчина не извинился перед матерью за свои действия.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция по части 1 статьи 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.