Садовый дом сгорел в псковском СНТ «Торошинка»

Возгорание садового дома произошло в садовом некоммерческом товариществе «Торошинка» Псковского муниципального округа 15 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 9:17. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри дома. На месте работали девять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 20:02, в СНТ «Ленок-3» Великолукского МО сгорела хозяйственная постройка. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки на вводе в хозяйственной постройке. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.