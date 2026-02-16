В Псковском округе ищут женщину, которая пропала в ноябре 2024 года

В Псковском округе разыскивается Галина Лазарева 1959 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому округу.

Фото: ОМВД России по Псковскому округу

Женщина ушла в лесной массив в районе деревни Крипецкое-1 1 ноября 2024 года.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение и черные короткие волосы. На момент исчезновения Галина Лазарева была одета в черную куртку, вязаную шапку, штаны и сапоги темного цвета. С собой был рюкзак.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Лазаревой, обратиться в ОМВД России по Псковскому округу по адресу: деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.