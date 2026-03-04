 
Происшествия

Кража, хранение оружия и продажа наркотиков: житель Великих Лук получил 12 лет колонии за серию преступлений

0

Великолукский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в совершении ряда серьёзных преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Как установило следствие, в период с ноября 2024 года по апрель 2025 года мужчина систематически нарушал закон. Сначала он занялся незаконным сбытом наркотических средств — за денежное вознаграждение реализовал наркотик в значительном размере. Затем, не имея соответствующего разрешения, приобрёл обрез, пригодный для стрельбы, хранил его у себя дома, а впоследствии продал.

Помимо этого, обвиняемый совершил кражу — тайно похитил из магазина несколько упаковок форели. Но самым опасным из его деяний стало приобретение и хранение взрывчатого вещества: мужчина незаконно обзавёлся промышленно изготовленным бездымным порохом, который можно использовать как для снаряжения огнестрельного оружия, так и для подрывных работ. Порох хранился у него дома вплоть до момента обыска, когда вещество было изъято сотрудниками полиции.

При вынесении приговора суд учёл отягчающее обстоятельство — особо опасный рецидив преступлений. В итоге по совокупности совершённых деяний гражданину Белкину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого штраф в размере 50 000 рублей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026