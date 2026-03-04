Кража, хранение оружия и продажа наркотиков: житель Великих Лук получил 12 лет колонии за серию преступлений

Великолукский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в совершении ряда серьёзных преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Как установило следствие, в период с ноября 2024 года по апрель 2025 года мужчина систематически нарушал закон. Сначала он занялся незаконным сбытом наркотических средств — за денежное вознаграждение реализовал наркотик в значительном размере. Затем, не имея соответствующего разрешения, приобрёл обрез, пригодный для стрельбы, хранил его у себя дома, а впоследствии продал.

Помимо этого, обвиняемый совершил кражу — тайно похитил из магазина несколько упаковок форели. Но самым опасным из его деяний стало приобретение и хранение взрывчатого вещества: мужчина незаконно обзавёлся промышленно изготовленным бездымным порохом, который можно использовать как для снаряжения огнестрельного оружия, так и для подрывных работ. Порох хранился у него дома вплоть до момента обыска, когда вещество было изъято сотрудниками полиции.

При вынесении приговора суд учёл отягчающее обстоятельство — особо опасный рецидив преступлений. В итоге по совокупности совершённых деяний гражданину Белкину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого штраф в размере 50 000 рублей.