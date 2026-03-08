Разыскиваемый полицией пскович может находиться в Петербурге

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Кирилл Петров, 1986 года рождения, без вести пропавший с 11 мая 2025 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции, до настоящего времени его местоположение остается неизвестным.

«Возможно, он находится на территории города Санкт-Петербург», - добавили в УМВД по Пскову.

Приметы Кирилла Петрова: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, лицо овальное, глаза голубые, лобная лысина.

Был одет: серые куртка и штаны, черная футболка, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кирилла Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.