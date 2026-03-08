 
Происшествия

Разыскиваемый полицией пскович может находиться в Петербурге

0

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Кирилл Петров, 1986 года рождения, без вести пропавший с 11 мая 2025 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции, до настоящего времени его местоположение остается неизвестным.

 

«Возможно, он находится на территории города Санкт-Петербург», - добавили в УМВД по Пскову.

Приметы Кирилла Петрова: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, лицо овальное, глаза голубые, лобная лысина.

Был одет: серые куртка и штаны, черная футболка, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кирилла Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026