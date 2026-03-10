Три пожара произошло в выходные в Псковской области из-за электричества

Аварийный режим работы электросети стал причиной трех пожаров в Псковской области в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 16:51 в деревне Ванцово Псковского муниципального округа сгорел жилой дом. На месте работали четыре специалиста МЧС России и одна единица техники.

Затем, в 18:09, поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Залахтовье Гдовского округа. Огонь повредил потолочное перекрытие, здание закопчено по всей площади. Спасена хозяйственная постройка. Возгорание ликвидировали семь специалистов областной противопожарной службы и две единицы техники.

В 6:50 на улице Калинина в Острове сгорел двухквартирный жилой дом. На месте работали пять специалистов МЧС России, четыре специалиста ведомственной пожарной охраны и три единицы техники.