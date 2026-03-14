 
Происшествия

Суд в Опочке отправил под стражу мужчину, обвиняемого в насилии над малолетними детьми

Опочецкий районный суд в закрытом судебном заседании рассмотрел ходатайство старшего следователя Опочецкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Тверской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 132 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия обвиняемый, проживая у сожительницы, совершил в отношении ее дочери и подруги дочери, являющихся малолетними, действия сексуального характера с использованием их беспомощного состояния. 

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, защитник просил об избрании своему подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста.
                                                           
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая.

