 
Происшествия

Три пожара произошло в Псковской области на выходных из-за неосторожности с огнем

0

Три пожара произошло в регионе из-за неосторожного обращения с огнем в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

15 марта днем областные пожарные ликвидировали возгорание в бесхозном строении в Вокзальном переулке в Гдове. От огня пострадал пол, строение закопчено по всей площади. На месте работали четыре областных пожарных и две единицы техники, строение спасено.

Позже поступило сообщение о возгорании в жилом доме на Вокзальном шоссе в Гдове. Огонь повредил наружную отделку. На месте работали четыре областных пожарных и две единицы техники, жилой дом спасён.

В ночь на 16 марта огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание мусора в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома на улице Труда в Пскове. Возгорание ликвидировали 12 специалистов и четыре единицы техники.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026