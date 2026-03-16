Три пожара произошло в Псковской области на выходных из-за неосторожности с огнем

Три пожара произошло в регионе из-за неосторожного обращения с огнем в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

15 марта днем областные пожарные ликвидировали возгорание в бесхозном строении в Вокзальном переулке в Гдове. От огня пострадал пол, строение закопчено по всей площади. На месте работали четыре областных пожарных и две единицы техники, строение спасено.

Позже поступило сообщение о возгорании в жилом доме на Вокзальном шоссе в Гдове. Огонь повредил наружную отделку. На месте работали четыре областных пожарных и две единицы техники, жилой дом спасён.

В ночь на 16 марта огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание мусора в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома на улице Труда в Пскове. Возгорание ликвидировали 12 специалистов и четыре единицы техники.