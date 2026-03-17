Несовершеннолетняя девушка в розовой куртке пропала в Островском округе

17-летняя Любовь Щербитова (Михайлова) пропала в деревне Заборовье Островского муниципального округа. 15 марта девушка вышла из дома и не вернулась, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 162 сантиметра, нормального телосложения, рыжие волосы, карие глаза. Была одета, предположительно, в розовую куртку, черную кофту, синие джинсы и черные кроссовки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.