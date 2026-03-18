Псковичка стала жертвой мошенника, представившегося сотрудником налоговой

Прокуратура города Пскова признала законным решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, а именно хищения чужого имущества путем обмана. Жертвой обмана стала 39-летняя псковичка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова. 

Мошенник позвонил женщине и представился инспектором налоговой службы. Он сообщил ложную информацию и предложил записаться на приём для проведения проверки. Женщина поверила и сообщила злоумышленнику код, который пришёл на её телефон во время разговора.

Затем, выполняя инструкции мошенника, она перевела около ста тысяч рублей на счёт неустановленного лица. Однако одну из операций банк отклонил как подозрительную, и женщина осознала, что её обманывают. После этого она прекратила общение.

Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

